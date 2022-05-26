Во временно оккупированном Крыму рашисты планируют убрать из школьной программы изучение английского языка

Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Захватчики планируют исключить изучение английского языка из школьной программы, назвав его опасным для учащихся.

"На замену английскому, на котором говорят многие "недружественные страны", предлагается увеличить объемы преподавания "своих языков". В данном случае - русского. Изучение украинского и крымскотатарского языков в АРК заблокировано."

Для формирования пророссийского мировоззрения детей временно оккупированного полуострова наращиваются объемы пропаганды в образовательном процессе. В школах постоянно проходят рашистские агитационные мероприятия, на которых детям рассказывают о "геройствах" оккупационной армии и зверствах "украинских националистов", - добавила Денисова.

Кроме того, в школах планируют ввести предмет начальной военной подготовки.

Денисова отмечает, что своими действиями россияне грубо нарушают статью 29 Конвенции ООН о правах ребенка и статью 50 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны. Она просит учесть Комиссию ООН эти факты преступлений и нарушений РФ по правам детей в Украине.

Напомним, в Ялте россияне снесли здание архитектора Краснова, проектировавшего Ливадийский дворец

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