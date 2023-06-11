Во временно оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях, - росСМИ

Об этом заявил руководитель российской администрации на полуострове Сергей Аксенов.

Он отметил, что на месте уже работают соответствующие службы, которые починят железнодорожные пути в течение 3-4 часов. Пострадавших нет.

Сам Аксенов не уточнил, в результате чего были повреждены железнодорожные пути. Однако российские СМИ сообщают, что около 16:00 там произошел взрыв. В то время там проезжал товарный состав.