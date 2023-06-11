Во временно оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях, - росСМИ
В Кировском районе во временно оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях, в результате чего было приостановлено движение поездов
Об этом заявил руководитель российской администрации на полуострове Сергей Аксенов.
Он отметил, что на месте уже работают соответствующие службы, которые починят железнодорожные пути в течение 3-4 часов. Пострадавших нет.
Сам Аксенов не уточнил, в результате чего были повреждены железнодорожные пути. Однако российские СМИ сообщают, что около 16:00 там произошел взрыв. В то время там проезжал товарный состав.
- 4 июня Во временно оккупированном Крыму неизвестные взломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ, который утром опубликовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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