Во временно оккупированном Крыму начали эвакуацию людей, сотрудничающих с захватническими властями, - Юсов

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, накануне жители временно оккупированного Крыма услышали по радио предупреждение о готовящемся выезде с территории полуострова. По мнению Юсова, это предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с захватническими властями.

"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что российское командование в Крыму и оккупационная администрация сейчас активно вывозят свои семьи с территории полуострова. Также они продают недвижимость. Однако рядовому составу, по словам представителя разведки, оккупанты говорят не беспокоиться и подчеркивают, что все под контролем.

"Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", - подытожил Юсов.