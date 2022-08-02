Во временно оккупированном Крыму готовятся к возвращению в Украину, - разведка
Во временно оккупированный Крым рашисты направили батальонно-тактическую группу десантников для переправки на материковую часть Украины. Люди готовятся к возвращению в Украину
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
"В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для командировки на материковую часть Украины. Кроме того, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны. На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", – отметил Вадим Скибицкий.
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