Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

"В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для командировки на материковую часть Украины. Кроме того, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны. На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", – отметил Вадим Скибицкий.

Армия РФ продолжает перегруппировать силы на Херсонском и Запорожском направлениях.

На аннексированном РФ украинском полуострове активисты расклеивают листовки с предупреждениями, появляются видео с сожженными баннерами российской символики.

1 августа Владимир Зеленский заявил , что оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

В тот же день в ОК "Юг" заявили , что Россия может атаковать Украину одновременно 40 ракетами "Калибр".

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