Во временно оккупированном Крыму горит российская нефтебаза
В Крыму в поселке Красногвардейское с 6 утра горит нефтебаза
Об этом сообщает Стратком ВСУ в телеграмме.
Как говорится в сообщении, во временно оккупированном Крыму горит еще одна нефтебаза кафиров. Пожар произошел в поселке Красногвардейское.
"В Крыму в поселке Красногвардейское горит нефтебаза. Снова курение в неустановленном месте?", - пишет СтратКом ВСУ.
В местных телеграмм-каналах пишут, что огонь горит с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные.
В российских телеграмм-каналах сообщают, что в Красногвардейском горят склад и магазин. Прибывшие на место пожарные предварительно установили, площадь возгорания составила 800 кв. м.
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