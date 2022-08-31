Во временно оккупированном Крыму горит российская нефтебаза

Об этом сообщает Стратком ВСУ в телеграмме.

Как говорится в сообщении, во временно оккупированном Крыму горит еще одна нефтебаза кафиров. Пожар произошел в поселке Красногвардейское.

"В Крыму в поселке Красногвардейское горит нефтебаза. Снова курение в неустановленном месте?", - пишет СтратКом ВСУ.

В местных телеграмм-каналах пишут, что огонь горит с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные.

В российских телеграмм-каналах сообщают, что в Красногвардейском горят склад и магазин. Прибывшие на место пожарные предварительно установили, площадь возгорания составила 800 кв. м.

В Евпатории и Севастополе продолжается "охота на БПЛА". Во временно оккупированном Крыму вечером в пятницу, 26 августа, сработала система российской противовоздушной обороны.

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