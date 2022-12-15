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Во временно оккупированном Крыму армия РФ готовится к высадке украинского десанта, - разведка

15 декабря, 2022 четверг
15:11
война с Россией

Украинская разведка выяснила, что российские захватчики в Крыму готовятся отбивать атаки наших Вооруженных сил

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта", - пишет ГУР.

Сообщается, что недавно вдоль берега близ села Молочное Сакского района рашисты начали оборудование сети минных заграждений, окопов и траншей.

Также устанавливают так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамидок, которые предназначены для остановки продвижения тяжелой техники.

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Крым
оккупированные территории
ГУР
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