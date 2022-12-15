Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта", - пишет ГУР.

Сообщается, что недавно вдоль берега близ села Молочное Сакского района рашисты начали оборудование сети минных заграждений, окопов и траншей.

Также устанавливают так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамидок, которые предназначены для остановки продвижения тяжелой техники.

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