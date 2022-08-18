Об этом сообщила супруга корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина Есипенко в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, сегодня, 18 августа, так называемый суд временно оккупированного Симферополя "смягчил" приговор для журналиста Есипенко.

"Только что суд апелляционной инстанции в Симферополе "смягчил" приговор для фрилансера Радио "Свобода" Владислава Есипенко и вынес решение в виде лишения свободы на срок 5 лет колонии общего режима и штрафа 110 тыс. рублей", - пишет супруга журналиста.

Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

12 марта Есипенко был заключен под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля.

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.

16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения.

6 сентября 2021 года он заявил, что все показания давал под пыткой.

16 февраля 2022 года Есипенко в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам заключения.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным заключением украинского журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко во временно оккупированном Симферополе, приговоренного к 6 годам лишения свободы и штрафу 110 тыс. рублей. Офис президента Украины призвал к противодействию преследованиям украинцев на временно оккупированных территориях.

Во временно оккупированном Симферополе украинского журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 110 тыс. рублей.

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