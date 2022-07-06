Об этом информирует депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, Общественное и местные СМИ.

"В Херсоне взрыв. Попали по складу с боеприпасами", – написал Гончаренко.

Общественное добавляет, что в районе железнодорожного вокзала виден дым: "Очевидцы говорят, в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе прогремел взрыв".

Советник главы ОВА Сергей Хлань подтвердил "Общественному", что в Херсоне, в районе железнодорожного вокзала уничтожили склады военных РФ.

Общественное также сообщает, что были слышны взрывы в Скадовске. Очевидцы рассказали о запуске ракет со стороны порта.

3 июля Минобороны Великобритании сообщило, что в оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам.

5 июля стало известно, что в оккупированной Херсонской области был назначен "глава Кабинета Министров". Им стал бывший первый вице-премьер правительства Калининградской области 51-летний Сергей Елисеев

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