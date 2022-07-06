Во временно оккупированном Херсоне уничтожены склады оккупантов, - советник председателя ОВА
В Херсоне раздался взрыв, возле железнодорожного вокзала поднялся дым - горит склад с боеприпасами
Об этом информирует депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, Общественное и местные СМИ.
"В Херсоне взрыв. Попали по складу с боеприпасами", – написал Гончаренко.
Общественное добавляет, что в районе железнодорожного вокзала виден дым: "Очевидцы говорят, в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе прогремел взрыв".
Советник главы ОВА Сергей Хлань подтвердил "Общественному", что в Херсоне, в районе железнодорожного вокзала уничтожили склады военных РФ.
Общественное также сообщает, что были слышны взрывы в Скадовске. Очевидцы рассказали о запуске ракет со стороны порта.
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