Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграммах.

"Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары", - отметило ГУР.

При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена.

Кроме того, фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов": когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары взаймы под 10-20%, добавили в разведке.

В Херсоне участились случаи похищения экс-руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти, отметили в ГУР.

"Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы", - отмечают в разведке.

Из херсонских учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об проживающих или проживающих на территории Херсона избирателях. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума".

Согласно новым распоряжениям, "референдум" может состояться в первой половине сентября, добавили в Минобороны.

Напомним, кафиры захватили общежития Херсонского государственного университета.

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