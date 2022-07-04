Во временно оккупированном Херсоне в магазинах ввели "натуральный обмен" и "продуктовые кредиты"
В магазинах оккупированного Херсона вводится "натуральный обмен" товаров
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграммах.
"Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары", - отметило ГУР.
При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена.
Кроме того, фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов": когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары взаймы под 10-20%, добавили в разведке.
В Херсоне участились случаи похищения экс-руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти, отметили в ГУР.
"Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы", - отмечают в разведке.
Из херсонских учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об проживающих или проживающих на территории Херсона избирателях. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума".
Согласно новым распоряжениям, "референдум" может состояться в первой половине сентября, добавили в Минобороны.
- Напомним, кафиры захватили общежития Херсонского государственного университета.
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