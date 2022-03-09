Во временно оккупированном Херсоне российские военные захватили следственный изолятор

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .

Она отметила, что в настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.

"В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестованы более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан", - заявила омбудсмен.

Денисова также напоминает, что преступные действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. в вопросах защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов.

"Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ", - резюмировала она.

Напомним, оккупанты ввели Росгвардию в Херсонскую область. Незаконно задержали более 400 украинцев.