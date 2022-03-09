Во временно оккупированном Херсоне российские военные захватили следственный изолятор
В здание Херсонского СИЗО, персонал и заключенные из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались российские военные
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .
Она отметила, что в настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.
"В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестованы более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан", - заявила омбудсмен.
Денисова также напоминает, что преступные действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. в вопросах защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов.
"Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ", - резюмировала она.
- Напомним, оккупанты ввели Росгвардию в Херсонскую область. Незаконно задержали более 400 украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное