Во временно оккупированном Херсоне рашисты сжигают тела своих военных
Украинская разведка обнаружила, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики сжигают тела своих военных, чтобы скрыть количество потерь в войне
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных. В окрестностях города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня", - говорится в сообщении.
Известно, что тела вывозятся грузовыми автомобилями из Херсонского следственного изолятора. Российские оккупанты выдают сожжение тел за последствия артобстрелов и последующих пожаров: "На месте событий сначала слышался мощный взрыв, после этого возник пожар. Доступ служащих МЧС для ликвидации пожара запрещается".
Кроме того, во временно оккупированном Херсоне переоформляют больницы и набирают персонал, больше всего не хватает анестезиологов. Большинство врачей отказались сотрудничать с рашистами и выехали на подконтрольную Украине территорию.
Начальник исправительной колонии №90, коллаборант Евгений Соболев, находится в городской больнице в отделении ортопедии. После взрыва машины с предателем ему установили на обе ноги аппараты Илизарова.
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