Во временно оккупированном Херсоне неизвестные установили флаг Украины на железнодорожном вокзале
Укрзализныця поделилась видео, где украинские партизаны повесили на здание железнодорожного вокзала в Херсоне флаг Украины
Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .
"Национальный флаг на вокзале Херсона! Украинское партизанское движение не дремлет даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет!" – написали в пресс-службе.
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