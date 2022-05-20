Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .

"Национальный флаг на вокзале Херсона! Украинское партизанское движение не дремлет даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет!" – написали в пресс-службе.

11 мая первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал , что в Херсонской области оккупанты не имеют поддержки среди населения.

В городах и поселках Херсона коллаборанты вместе с военными РФ устроили торжества по поводу 9 мая.

В оккупированном Херсоне формируют списки квартир эвакуированных из города жителей, чтобы вселить туда "временных переселенцев из зоны активных боевых действий".

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что из Херсона уехало примерно 45% жителей , область покинуло 20% человек.

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