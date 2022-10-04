Об этом в своем T elegram сообщает городской голова Дмитрий Орлов.

Орлов пишет, что оккупанты "в очередной раз умудрились пропустить мимо себя 2000 листовок, которые были распространены в Энергодаре".

"Мы абсолютно убеждены в том, что наш гражданский протест будет распространяться! Каждый день мы получаем кучу заявок на вступление в наше движение", - заявила "Желтая лента" в своем Telegram.

"Желтая лента" – общественное движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Активисты известны своим распространением проукраинской символики, агитациями и митингами против оккупационного режима.

Во временно оккупированном Крыму активизировалось движение сопротивления. В населенных пунктах по всей территории временно оккупированного полуострова появляются протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.

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