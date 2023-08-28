Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В результате операции местного сопротивления, координированного ГУР МО Украины, пострадала импровизированная казарма подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1", – говорится в сообщении.

Как рассказали разведчики, после оккупации города кадыровцы захватили и переоборудовали для своих нужд здание на ул. Строителей, 46, где раньше находилось местное отделение одного из украинских банков. В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв.

В итоге пострадал личный состав окупантов и припаркованные во дворе автомобили, а в помещении возник пожар.

"Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых кадыровцев. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – добавили в разведке.

В ГУР также отметили, что после серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную "военно-гражданскую администрацию". В настоящее время в Энергодаре проходят проверки, ограничен доступ к интернету.