Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
Утром 28 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался взрыв в импровизированной казарме кадыровцев
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"В результате операции местного сопротивления, координированного ГУР МО Украины, пострадала импровизированная казарма подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1", – говорится в сообщении.
Как рассказали разведчики, после оккупации города кадыровцы захватили и переоборудовали для своих нужд здание на ул. Строителей, 46, где раньше находилось местное отделение одного из украинских банков. В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв.
В итоге пострадал личный состав окупантов и припаркованные во дворе автомобили, а в помещении возник пожар.
"Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых кадыровцев. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – добавили в разведке.
В ГУР также отметили, что после серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную "военно-гражданскую администрацию". В настоящее время в Энергодаре проходят проверки, ограничен доступ к интернету.
- В пятницу, 18 августа, прогремел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции во временно оккупированном Энергодаре. В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.5
- EUR Покупка 40.86Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное