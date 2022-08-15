Об этом информирует городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!" – написал Орлов.

Напомним, что взрыв на Запорожской атомной электростанции может покрыть весь европейский континент радиоактивными элементами.

12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. А недавно в Совбезе РФ вообще заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.

В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.

13 августа мэр Энергодара предупредил об очередных провокациях оккупантов и просит людей не выходить на улицы.

На Запорожье россияне 14 августа обстреляли оккупированный Энергодар из пригорода, погиб мастер цеха с АЭС, два человека ранены.

15 августа Энергоатом информировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

Сегодня депутаты Верховной Рады Украины обратились к международному сообществу с призывом осудить акт ядерного терроризма РФ на временно оккупированную ЗАЭС.

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