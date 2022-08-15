Во временно оккупированном Энергодаре раздались взрывы
Сегодня, 15 августа, около четырех часов дня во временно оккупированном Энергодаре прогремели взрывы
Об этом информирует городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!" – написал Орлов.
- Напомним, что взрыв на Запорожской атомной электростанции может покрыть весь европейский континент радиоактивными элементами.
- 12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. А недавно в Совбезе РФ вообще заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.
- В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.
- 13 августа мэр Энергодара предупредил об очередных провокациях оккупантов и просит людей не выходить на улицы.
- На Запорожье россияне 14 августа обстреляли оккупированный Энергодар из пригорода, погиб мастер цеха с АЭС, два человека ранены.
- 15 августа Энергоатом информировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.
- Сегодня депутаты Верховной Рады Украины обратились к международному сообществу с призывом осудить акт ядерного терроризма РФ на временно оккупированную ЗАЭС.
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