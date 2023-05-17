Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко
В среду, 17 мая, взрыв прогремел во временно оккупированном Енакиево Донецкой области
Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупированное Енакиево встречает украинский "хлопок". Красиво…", - пишет Андрющенко.
Комментариев от окупантов пока нет.
- Мэр Иван Федоров в эфире Эспрессо рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты инсценируют нападения на себя, обвиняя в них партизан.
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