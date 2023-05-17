Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко

Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко

17 мая, 2023 среда
16:32
Война с Россией

В среду, 17 мая, взрыв прогремел во временно оккупированном Енакиево Донецкой области

Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупированное Енакиево встречает украинский "хлопок". Красиво…", - пишет Андрющенко.

Комментариев от окупантов пока нет.

  • Мэр Иван Федоров в эфире Эспрессо рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты инсценируют нападения на себя, обвиняя в них партизан.
Украина
Россия
Донбасс
Донетчина
оккупированные территории
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Олексій Панич
Автор Алексей Панич
16 мая, 2023 вторник
Украинская победа может стать уникальной в мировой истории
обстріл, ППО
16 мая, 2023 вторник
Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
Сергій Фурса
Автор Сергей Фурса
16 мая, 2023 вторник
Демилитаризация России идет по плану
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
17:55
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
17:51
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
17:47
Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
17:42
Обновлено
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
17:27
Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
17:26
Ломаченко поспорил с абсолютным чемпионом из-за "грязных" обвинений в свой адрес
17:20
Обновлено
ВАКС: задержание экс-главы Верховного Суда Князева законно
17:14
Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
17:10
Эксклюзив
Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
17:04
Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
17:03
Эксклюзив
Николай Давидюк
Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк
16:46
Российские террористы убили ребенка в Херсонской области
16:45
В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов, есть погибшие
16:44
В МИД Нидерландов заявили, что прогресса в создании "авиационной коалиции" для Украины пока нет
16:37
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину, - AFP
16:32
В Херсонской области мирный житель взорвался на российской мине
16:29
Великобритания заявила, что не будет передавать Украине истребители
16:28
Глава Ространснадзора заявил, что из-за санкций российские авиакомпании летают на "просроченных" запчастях
16:12
Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения
16:07
OPINION
Конфликт в руководстве ЧВК "Вагнер": Пригожин избавляется от "старой гвардии"?
16:00
Эксклюзив
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
15:57
Электричка из Белой Церкви будет доезжать в Киев быстрее: Укрзализныця изменила расписание
15:56
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
15:36
Олаф Шольц
Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, - Шольц
15:35
Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена
15:34
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине появилось мобильное приложение, которое помогает больным ВИЧ и туберкулезом следить за здоровьем
15:18
Россия заморозила банковские счета дипмиссии Финляндии в стране
15:16
F-16
В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет
15:16
Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти
14:51
Эксклюзив
Если вагнеровцы и захватят руины Бахмута, то за спинами ВСУ высоты: мы будем видеть врага, как на бильярдном столе, - боец ВСУ Сиротюк
14:47
РФ наращивает военное присутствие на ЗАЭС: оккупантов уже больше, чем персонала станции
14:38
Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"
14:35
загранпаспорт рф
Жители ТОТ, принудительно получившие паспорт РФ, являются не преступниками, а жертвами, - Лубинец
14:28
Оккупанты в Мелитополе поставили камеры, чтобы бороться с партизанами
14:21
Высокая температура, а на западе осадки: Наталка Диденко о прогнозе погоды в Украине на 18 мая
14:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:13
У Зеленского подтвердили намерение президента ЮАР приехать в Украину с "мирной инициативой" африканских стран
14:12
Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд
14:07
Впервые исследователи создали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника"
14:07
OPINION
Выборы в Турции: второй тур в условиях электоральной автократии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV