Во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремели взрывы, - соцсети
Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается о возможной атаке дронов на военные объекты в Джанкое
Об этом информируют местные телеграм-каналы.
Сообщается, что в Джанкое раздались взрывы. Временно оккупированный город, возможно, атаковали беспилотники.
По состоянию на 21:50 известно об отсутствии электроэнергии в населенном пункте.
На карте DeepState видно, что во временно оккупированном городе есть военный аэродром российского войска.
Сообщается, что атаковали аэродром именно украинские дроны. Россияне открыли по БПЛА огонь, есть сбитые объекты.
В комментариях пользователи обсуждают взрывы в Джанкое.
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