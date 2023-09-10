Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы
Во временно захваченном Донецке в воскресенье, 10 сентября, прогремели мощные взрывы. В результате якобы повреждено здание магазина
Об этом написал глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, задымление от прилетов по проспекту Богдана Хмельницкого. В зоне риска район площади Бакинских Комиссаров", - написал Кулемзин.
Он также призвал местных жителей не покидать укрытие и оставаться в безопасных местах.
"В Куйбышевском районе на площади Бакинских Комиссаров пострадало здание "Первого Республиканского супермаркета"", - сказал мэр оккупированного Донецка.
- Вечером 27 августа на севере временно оккупированного Донецка местные жители слышали взрывы. Российские СМИ сообщают о якобы артиллерийском обстреле.
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