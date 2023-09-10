Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы

Об этом написал глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, задымление от прилетов по проспекту Богдана Хмельницкого. В зоне риска район площади Бакинских Комиссаров", - написал Кулемзин.

Он также призвал местных жителей не покидать укрытие и оставаться в безопасных местах.

"В Куйбышевском районе на площади Бакинских Комиссаров пострадало здание "Первого Республиканского супермаркета"", - сказал мэр оккупированного Донецка.