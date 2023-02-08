Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы
Вечером во вторник, 7 февраля, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы
Об этом сообщили местные telegram-каналы, а также российские пропагандистские СМИ.
По их информации, взрывы прогремели в Ворошиловском и Пролетарском районах Донецка. Пропагандисты добавили, что, по всей видимости, в двух из шести случаев в городе сработала система противовоздушной обороны.
Несколько позже росСМИ со ссылкой на оккупантские власти утверждали, будто украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в Буденновском и Калининском районах Донецка.
Украинские официальные лица пока не комментировали эти взрывы.
- 7 февраля произошел мощный взрыв во временно оккупированной Макеевке, загорелся магистральный газопровод
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.08
- Актуальное
- Важное