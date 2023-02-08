Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы

Об этом сообщили местные telegram-каналы, а также российские пропагандистские СМИ.

По их информации, взрывы прогремели в Ворошиловском и Пролетарском районах Донецка. Пропагандисты добавили, что, по всей видимости, в двух из шести случаев в городе сработала система противовоздушной обороны.

Несколько позже росСМИ со ссылкой на оккупантские власти утверждали, будто украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в Буденновском и Калининском районах Донецка.

Украинские официальные лица пока не комментировали эти взрывы.