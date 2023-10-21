Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: местные видят черный дым

Об этом сообщает так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Сначала оккупационные власти города написали, что Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский районы находились под обстрелом.

Позже Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля".

Он также показал фото обломков.

Фото: Алексей Кулемзин