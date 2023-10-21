Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: местные видят черный дым
В субботу, 21 октября, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается черный дым в районе "Мотеля"
Об этом сообщает так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Сначала оккупационные власти города написали, что Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский районы находились под обстрелом.
Позже Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля".
Он также показал фото обломков.
Фото: Алексей Кулемзин
- Российские оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донбасса - Мариуполем, Волновахой и Донецком.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное