Во временно оккупированном Донецке горит нефтебаза
Дым от пожара виден за много километров от места происшествия
Видео жители выкладывают в местных пабликах.
Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. В соцсетях местные жители пишут, что горит нефтебаза в Кировском районе.
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