Во временно оккупированном Донецке горит нефтебаза

Видео жители выкладывают в местных пабликах.

Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. В соцсетях местные жители пишут, что горит нефтебаза в Кировском районе.

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