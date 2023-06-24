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Во временно оккупированном Днепрорудном партизаны взорвали мост, по которому россияне перевозили технику и вооружение

24 июня, 2023 суббота
13:03
Война с Россией

Партизаны во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области взорвали мост, по которому оккупанты перевозили вооружение и тяжелую технику

Об этом сообщил в Telegram полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Офицер ВСУ отмечает, что в результате взрыва выбило три опоры моста. Теперь тяжелая техника и вооружение оккупантов не проедет.

По словам Штефана, именно по этой дороге российская армия логистически поддерживала свои войска на Ореховском направлении.

"Информация подтверждена. Фото сделать возможности нет, орки повсюду оцепили территорию", - пишет Анатолий Штефан.

  • 11 июня офицер ВСУ Штирлиц сообщал, что партизаны на временно оккупированном Запорожье взорвали железнодорожный мост, который российское войско использовало для поставки оружия в Украину.
оккупированные территории
Запорожская область
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