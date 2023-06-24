Об этом сообщил в Telegram полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Офицер ВСУ отмечает, что в результате взрыва выбило три опоры моста. Теперь тяжелая техника и вооружение оккупантов не проедет.

По словам Штефана, именно по этой дороге российская армия логистически поддерживала свои войска на Ореховском направлении.

"Информация подтверждена. Фото сделать возможности нет, орки повсюду оцепили территорию", - пишет Анатолий Штефан.