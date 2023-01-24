Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, - мэр Мелитополя
Автомобиль коллаборантки Валентины Мамай во временно оккупированном Бердянске взорвали. Приспешница "русского мира" находится в больнице
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Очередной салют в честь предателей прозвучал в Бердянске. Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай", - написал мэр.
Сообщается, что сейчас коллаборантка в больнице.
После оккупации города Бердянска экс-депутат местного совета от ОПЗЖ поддержала рашистов, организовывала псевдореферендум и сдавала украинских патриотов.
"Это правильно, потому что фейерверки для коллаборантов только начинаются. Поэтому предателям на Запорожье следует приготовиться", - подчеркнул Федоров.
Эту информацию подтвердили и РосСМИ.
- Напомним, накануне Федоров сообщал, что в Мелитополе количество россиян, кадыровцев, бурят и осетинов больше местных жителей, а коллаборанты распространяют фейк, что после деоккупации всех жителей Мелитополя ждет "судилище".
- В другой части Запорожья, в Бердянске 13 января в районе аэродрома раздалось несколько взрывов, разгорелся большой пожар, также в городе взорвали автомобиль так называемого главы оккупационной администрации района Алексея Кичигина.
- Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 14 января прогремел мощный взрыв, который был слышен в центре города.
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