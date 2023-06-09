Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв, возник пожар

Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв, возник пожар

9 июня, 2023 пятница
00:22
Война с Россией

Поздно вечером 8 июня во временно оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв, местные жители сообщили о пожаре

Фотографию взрыва опубликовала на facebook-странице Бердянская городская военная администрация.

"Надеемся на удачную работу ВСУ и ждем подтверждения от Генштаба", - прокомментировали в МВА.

В телеграм-канале "Бердянск сегодня" сообщили, что местные жители слышали один громкий взрыв, после которого последовал сильный гул.

"Пылает заправочная станция напротив хлебокомбината. Тем временем оккупанты перевозят технику из порта на гору. Возможно на выезд из города. В небо подняли вертолеты", - отметили в сообщении.

В телеграм-канале Оперативный ВСУ сообщают, что произошел взрыв на газорегуляторном пункте возле хлебокомбината.

Официально в Генштабе ВСУ пока не комментировали это событие.

В телеграм-канале коллаборанта Владимира Рогова, сотрудничающего с оккупантами и называющего себя "представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", комментарий о происшествии появился в 00:16 9 июня. Коллаборант написал, что "информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается - местные жители сообщают, что никаких прилетов не было".

По его версии, произошло возгорание в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте возле хлебокомбината. В районе происшествия перекрывают газ, на месте работают пожарные расчеты. Причин пожара коллаборант не называл.

Читайте также:
7 июня, 2023 среда
Офицер ВСУ обвинил Маляр во лжи насчет "капитального" строительства укреплений вокруг Бахмута
Олександр Лукашенко
8 июня, 2023 четверг
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
Олексій Данілов
7 июня, 2023 среда
Данилов объяснил, почему Запад осторожно комментирует подрыв Каховской ГЭС
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
9 июня
01:44
Обновлено
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 июня
01:27
"Шахтер" сыграет благотворительный матч с "Челси"
01:17
Эксперты МАГАТЭ договариваются о доступе для проверки уровня воды и состояния систем охлаждения на ЗАЭС
01:06
В Херсонской области зафиксировали отступление воды на 6 см, - ОВА
00:40
Зеленский: Бросить жителей левобережной части Херсонщины на произвол судьбы - это сознательный выбор России
00:21
Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"
2023, четверг
8 июня
23:59
Байден и Сунак в Вашингтоне заявили о "непреклонной поддержке" Украины
23:40
Сенат США
Комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей в РФ и называющий действия Москвы геноцидом
23:12
"Россия должна ответить за свои преступления": экоактивистка Грета Тунберг после обращения Зеленского прокомментировала подрыв Каховской ГЭС
23:00
РПЦ заявила, что отдала Венгрии группу украинских военнопленных
22:40
Обновлено
Россия ударила ракетами по Уманщине: ранены восемь человек, двое - в тяжелом состоянии
22:05
Эксклюзив
Высказываниями украинофобов, разрывающими мозг российским патриотам, Кремль тестирует внутреннюю реакцию и реакцию Запада, - Климкин
21:56
Кулеба: НАТО поможет Украине в преодолении последствий российского теракта на Каховской ГЭС
21:47
Каховское водохранилище обмелело: забор воды для ЗАЭС и водоканалов невозможен, - глава Укргидроэнерго
21:35
Квадрокоптеры и "Валькирии" от "Рошен": компания Порошенко передает в войска крупную партию беспилотников
21:28
Росатом
Украина направила ноту в Еврокомиссию из-за активизации сотрудничества Венгрии с Росатомом
21:16
Лукашенко
Запрет на импорт золота и экспорт технологий, борьба с пропагандой: Великобритания расширила санкции против Беларуси
20:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:32
Обновлено
Из-за подрыва Каховской ГЭС эвакуировано более 2,3 тыс. человек, - МВД
20:29
Эксклюзив
Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
20:27
Ежемесячно более 3 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен, — Юсов
20:04
OPINION
Когда история корчит гримасы
19:54
Офис генпрокурора
Пытали заключенных и требовали деньги за прекращение пыток: задержаны экс-руководители бердянской колонии
19:32
Разведка считает, что РФ готовит теракт на своей ГТС, чтобы обвинить Украину, - СМИ
19:17
Украина может создать ракеты с дальностью поражения более тысячи км, - Резников
19:10
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Власти знали, что заберут доплаты у военных, еще в ноябре прошлого года, - нардеп Разумков
19:02
Румыния объявила о выдворении 40 сотрудников посольства России
19:00
Обзор
Победные новости 470-го дня войны: успехи ВСУ возле Бахмута и аннуляция лицензий телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
18:51
Оккупанты используют в качестве живого щита людей, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, - Генштаб
18:42
Эксклюзив
Пропагандисты РФ напуганы контрнаступлением ВСУ, в их информпространстве началась дестабилизация, - и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Шаповалов
18:40
Украина дополнила иск против России в ЕСПЧ из-за подрыва Каховской ГЭС
18:36
Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
18:17
Эксклюзив
Все, что вынесет вода в Черное море в результате подрыва Каховской ГЭС, превратит его в органическую кашу, - эколог
18:12
РФ обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС в Международном суде ООН, - российский дипломат
18:07
OPINION
Почему именно мертвый Цой в Украине живее всех живых
17:48
"Новая почта" и БФ "Онуки" запустили бесплатную доставку помощи пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
17:30
У НАТО есть план на случай аварии на Запорожской АЭС, – помощница Столтенберга
17:15
НАТО
"Эту катастрофу повлекла за собой война РФ против Украины": в НАТО отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
17:15
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в оккупированных Олешках утонули по меньшей мере 8 человек, - мэр
17:04
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон: ранены 9 человек, в том числе волонтер из Германии, спасатели, полицейский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV