Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв, возник пожар

Фотографию взрыва опубликовала на facebook-странице Бердянская городская военная администрация.

"Надеемся на удачную работу ВСУ и ждем подтверждения от Генштаба", - прокомментировали в МВА.

В телеграм-канале "Бердянск сегодня" сообщили, что местные жители слышали один громкий взрыв, после которого последовал сильный гул.

"Пылает заправочная станция напротив хлебокомбината. Тем временем оккупанты перевозят технику из порта на гору. Возможно на выезд из города. В небо подняли вертолеты", - отметили в сообщении.

В телеграм-канале Оперативный ВСУ сообщают, что произошел взрыв на газорегуляторном пункте возле хлебокомбината.

Официально в Генштабе ВСУ пока не комментировали это событие.

В телеграм-канале коллаборанта Владимира Рогова, сотрудничающего с оккупантами и называющего себя "представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", комментарий о происшествии появился в 00:16 9 июня. Коллаборант написал, что "информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается - местные жители сообщают, что никаких прилетов не было".

По его версии, произошло возгорание в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте возле хлебокомбината. В районе происшествия перекрывают газ, на месте работают пожарные расчеты. Причин пожара коллаборант не называл.