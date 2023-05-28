Во временно оккупированном Бердянске раздалось не менее 5 взрывов
Во временно захваченной Бердянской громаде Запорожской области 28 мая прогремели минимум 5 взрывов. Украинские военные ударили по россиянам
Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.
Отмечается, что украинские военные нанесли по меньшей мере 5 ударов по позициям врага в Бердянской громаде.
"Российская ПВО в очередной раз показала свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба", - говорится в сообщении.
- В ночь с 25 на 26 мая украинские защитники нанесли удачный удар по временно оккупированному Бердянску.
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