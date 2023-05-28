Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.

Отмечается, что украинские военные нанесли по меньшей мере 5 ударов по позициям врага в Бердянской громаде.

"Российская ПВО в очередной раз показала свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба", - говорится в сообщении.