Об этом сообщили в Бердянской городской военной администрации, а также в местных телеграм-каналах. Взрывы в порту подтвердили и представители оккупационных властей.

"В Бердянске снова расцветает хлопок! Есть попадание по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города. Ждем подробностей и подтверждения Генштаба", - отметили в Бердянской МВА.

Фото: facebook.com/berdmisk

По данным телеграм-канала "Бердянск сегодня" , в порт прилетело несколько ракет. Также был слышен взрыв в селе Осипенко, а в районе полигона очевидцы наблюдали быстро исчезнувший дым серого цвета. Также в небе была видна полоса дыма.

Кроме того, по информации бердянцев, ракета летела в сторону Косы. По предварительным данным, ее сбили и она могла упасть в районе Слободка.

Сотрудничающий с оккупантами коллаборант Владимир Рогов называет себя "представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", подтвердил попадание на территорию морского порта. Он написал о нескольких громких взрывах в городе около 12:00, по предварительным данным, взрывов было три. Также Рогов заявил, что это была "попытка ракетных обстрелов" со стороны ВСУ и якобы сработала ПВО оккупантов. И добавил, что жертв и разрушений нет.

В телеграм-канале "Бердянск сегодня" отметили: "С молниеносной скоростью захватчики подтвердили хлопок в оккупированном порту Бердянска и заявили, что жертв и разрушений нет! Обычно это верный знак, что ВСУ попали куда надо и последствия для врага очень серьезные!"

Несмотря на заверения оккупантов, якобы все в порядке, в телеграм-каналах сообщают, что из порта Бердянска после взрывов начали удирать суда.

В Вооруженных Силах Украины пока не комментировали эти взрывы.