Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы в районе порта
Днем 2 июня в порту временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы, поднялся дым
Об этом сообщили в Бердянской городской военной администрации, а также в местных телеграм-каналах. Взрывы в порту подтвердили и представители оккупационных властей.
"В Бердянске снова расцветает хлопок! Есть попадание по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города. Ждем подробностей и подтверждения Генштаба", - отметили в Бердянской МВА.
Фото: facebook.com/berdmisk
По данным телеграм-канала "Бердянск сегодня" , в порт прилетело несколько ракет. Также был слышен взрыв в селе Осипенко, а в районе полигона очевидцы наблюдали быстро исчезнувший дым серого цвета. Также в небе была видна полоса дыма.
Кроме того, по информации бердянцев, ракета летела в сторону Косы. По предварительным данным, ее сбили и она могла упасть в районе Слободка.
Сотрудничающий с оккупантами коллаборант Владимир Рогов называет себя "представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", подтвердил попадание на территорию морского порта. Он написал о нескольких громких взрывах в городе около 12:00, по предварительным данным, взрывов было три. Также Рогов заявил, что это была "попытка ракетных обстрелов" со стороны ВСУ и якобы сработала ПВО оккупантов. И добавил, что жертв и разрушений нет.
В телеграм-канале "Бердянск сегодня" отметили: "С молниеносной скоростью захватчики подтвердили хлопок в оккупированном порту Бердянска и заявили, что жертв и разрушений нет! Обычно это верный знак, что ВСУ попали куда надо и последствия для врага очень серьезные!"
Несмотря на заверения оккупантов, якобы все в порядке, в телеграм-каналах сообщают, что из порта Бердянска после взрывов начали удирать суда.
В Вооруженных Силах Украины пока не комментировали эти взрывы.
- В ночь с 25 на 26 мая украинские защитники нанесли успешный удар по временно оккупированному Бердянску. А 28 мая в Бердянской громаде Запорожской области прогремели минимум 5 взрывов.
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