Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы, - мэр Мелитополя Федоров
В разных районах временно оккупированного Бердянска Запорожской области вечером 30 апреля прогремели взрывы
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .
"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба", - отметил он.
- 26 апреля оккупационная администрация Бердянска анонсировала рейды в городе. Будут проверять "наличие потребителей жилищно-коммунальных услуг" в помещениях.
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