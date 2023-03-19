Об этом сообщили в telegram-канале "Бердянск Сегодня".

"По имеющейся у нас информации, последствиями недавнего взрыва в микрорайоне Колония, который слышал Бердянск, стало уничтожение жилья одного из местных коллаборантов", - говорится в сообщении.

Речь идет о Сергее Гиренко, который до перехода на сторону врага работал в Бердянском исполкоме в должности специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов.

Отмечается, что после захвата города он одним из первых перешел работать на окупантов, разделяя пророссийские взгляды, активно агитировал других сотрудников исполкома переходить на сторону врага.

"Угрожал и сдавал своих. Именно по его доносам происходили аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "именем России" и новой власти участвовал в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами", - отмечается в сообщения.

Отец коллаборанта – учитель химии, мать – учитель биологии. Они не пошли на сотрудничество с противником. Отдел образования приостановил трудовые отношения с ними еще летом.

Весной 2022 года против Гиренко было возбуждено дело по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (государственная измена).

Микрорайон, в котором произошел взрыв, усиленно патрулируется оккупационными военными.