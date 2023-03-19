Во временно оккупированном Бердянске подорвали жилье коллаборанта
Во временно оккупированном Бердянске взорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко
Об этом сообщили в telegram-канале "Бердянск Сегодня".
"По имеющейся у нас информации, последствиями недавнего взрыва в микрорайоне Колония, который слышал Бердянск, стало уничтожение жилья одного из местных коллаборантов", - говорится в сообщении.
Речь идет о Сергее Гиренко, который до перехода на сторону врага работал в Бердянском исполкоме в должности специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов.
Отмечается, что после захвата города он одним из первых перешел работать на окупантов, разделяя пророссийские взгляды, активно агитировал других сотрудников исполкома переходить на сторону врага.
"Угрожал и сдавал своих. Именно по его доносам происходили аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "именем России" и новой власти участвовал в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами", - отмечается в сообщения.
Отец коллаборанта – учитель химии, мать – учитель биологии. Они не пошли на сотрудничество с противником. Отдел образования приостановил трудовые отношения с ними еще летом.
Весной 2022 года против Гиренко было возбуждено дело по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (государственная измена).
Микрорайон, в котором произошел взрыв, усиленно патрулируется оккупационными военными.
- 19 марта стало известно, что Запорожский суд назначил наказание коллаборанту временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко – 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
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