Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Сегодня день рождения Петра Порошенко. Хочу пожелать Петру Алексеевичу здоровья и Победы. Во времена его президентства возникла Украинская Армия. Мы получили Томос и Независимую признанную православную церковь. В конце концов начала развиваться украинская культура и мы приняли Закон об украинском языке. Порошенко умеет достигать результата, умеет поддерживать других. Сделанное за время его президентства уже превращено в исторические вехи украинской государственности. Многая лита!!! – написал Княжицкий.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде Одесской области, ему исполнилось 57 лет.

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