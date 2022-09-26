Во времена президентства Порошенко появилась Украинская Армия, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий поздравил пятого президента Украины Петра Порошенко с днем рождения, напомнив, что именно при президентстве Порошенко была восстановлена боеспособность Вооруженных Сил Украины и создана признанная в мире Православная Церковь Украины
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Сегодня день рождения Петра Порошенко. Хочу пожелать Петру Алексеевичу здоровья и Победы. Во времена его президентства возникла Украинская Армия. Мы получили Томос и Независимую признанную православную церковь. В конце концов начала развиваться украинская культура и мы приняли Закон об украинском языке. Порошенко умеет достигать результата, умеет поддерживать других. Сделанное за время его президентства уже превращено в исторические вехи украинской государственности. Многая лита!!! – написал Княжицкий.
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде Одесской области, ему исполнилось 57 лет.
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