Во враждебном тылу накапливаются силы и средства для мощных атак, - депутат Харьковского райсовета Ткачук
Богдан Ткачук, депутат Харьковского районного совета, отметил, что есть информация о накоплении сил противника в направлении Купянска, также о двух небольших группировках в Белгородской области РФ
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Есть информация, что армия РФ пытается накопить свои боеспособные силы и наступать в направлении Купянска, по течению к реке Оскол на юг. Это фиксирует наша разведка. Параллельно со стороны Белгородской области есть две небольшие вражеские группировки: одна, как говорят, нацелена на Ахтырку, а вторая – на Вовчанск. То есть они ждут, когда будет какое-то удачное их наступление со стороны Купянска, то тогда можно будет еще перебросить и эти военные группировки", - прокомментировал депутат Харьковского районного совета.
Богдан Ткачук подчеркнул, что украинские защитники держатся там крепко, у них достаточно сил и средств, поэтому рассчитывать на успех россиянам не приходится.
Ткачук рассказал о ситуации вблизи поселков Купянского района, Лимана Первого и Дворичной: "Там каждый день происходят попытки россиян атаковать на том или ином направлении, чтобы забрать какой-нибудь опорный пункт или село. Однако врагу это не удается. Но в тылу россияне накапливают силы и средства для более мощных атак. Я думаю, что это будет зависеть от их успехов в Донецкой области, Бахмуте и других местах. То есть, резервы, которые они тут накапливают, могут быть переброшены при необходимость на юг, на более горячие участки фронта. Но мы не расслабляемся, наши бойцы держат фронт. У врага недостаточно сил и средств пробиться в Купянск. Надеюсь, этого не произойдет".
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