"Во власти, возможно, десятки "кротов": Федына об информации, что глава разведки Буданов живет в имении с экс-замглавы МВД Гогилашвили

Об этом она сказала в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Хорошо, что оно вскрылось – этот нарыв. Это показывает очень критическую ситуацию с безопасностью в украинском государстве. И то, что есть такая взаимосвязанность людей, имеющих гражданство РФ, и причастность к московским фирмам и власти. То, как они влияют на политику государства – это значит, что у нас не один крот, а возможно, десятки", - заявила Федина.



Уволенный с должности заместителя министра МВД Александр Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, работающая помощницей президента Владимира Зеленского, проживают в одном имении с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым в селе Хотов Киевской области

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии у Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одной из присутствовавших во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .