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Во Владимирской области РФ расследуют "хлопок": осталось три воронки

24 апреля, 2023 понедельник
00:01
Война с Россией

Правоохранительные органы Владимирской области России проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о громком взрыве в лесополосе

Об этом в воскресенье, 23 апреля 2023 года, сообщило руководство области.

"Инцидент произошел вечером 22 апреля. Пострадавших в ходе инцидента нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет", - говорится в заявлении на ТГ-канале правительства Владимирской области РФ.

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По данным источников российского информационного телеграмм-канала Baza, вечером 22 апреля в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что услышал громкий взрыв в лесополосе.

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"Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три ворва разного размера. Одна из них диаметром 5 метров и глубиной 2,5 метра. Вторая - диаметром 2,5 метра и глубиной метр. Третья еще меньше - диаметром 1 метр и глубиной 0 ,5 метра. При этом только один из воронок, самый большой, новый. Другие, вероятно, появились еще зимой", - рассказывает Baza.

Кроме того, на месте были обнаружены пластиковые и металлические обломки. На месте также были найдены чьи-то следы. Кто устроил эти взрывы и что именно взорвалось, пока неизвестно.

Россия
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