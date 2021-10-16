Во Владикавказе заключенные колонии подняли восстание против российских силовиков

Об этом со ссылкой на российские официальные ведомства информирует Еспресо.TV .



"В ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыски. В ходе проведения плановых мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафной изолятор - ред.), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - говорится в сообщении Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Северной Осетии.



"Данные осужденные попытались дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, другие осужденные совершили погром, начали ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры", - отмечается в официальной информации.



Сейчас насчитывается 600 участников беспорядков.



В колонию стянуты силы Росгвардии.