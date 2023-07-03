Во Вьетнаме запретили фильм "Барби" из-за кадров с картой со спорными территориями в Южнокитайском море
Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля
Об этом информирует BBC.
Отмечают, что на карте Южнокитайского моря в ленте изображена девятиштриховая линия. Такую использует Китай на своих картах, чтобы показать свои территориальные претензии. Один из высокопоставленных чиновников Вьетнама назвал этот кадр "оскорбительным изображением".
Пока не ясно, в какой именно сцене изображена эта карта.
Справка. Вьетнам входит в число стран, отрицающих претензии Китая почти на все Южнокитайское море.
- 16 июня во Вьетнаме стартовал показ дублированной версии украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня".
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