Об этом информирует BBC.

Отмечают, что на карте Южнокитайского моря в ленте изображена девятиштриховая линия. Такую использует Китай на своих картах, чтобы показать свои территориальные претензии. Один из высокопоставленных чиновников Вьетнама назвал этот кадр "оскорбительным изображением".

Пока не ясно, в какой именно сцене изображена эта карта.

Справка. Вьетнам входит в число стран, отрицающих претензии Китая почти на все Южнокитайское море.