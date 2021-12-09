Во Вьетнаме построят фабрику Lego стоимостью $1 млрд
Компания по производству игрушек заявила, что инвестирует $1 млрд в строительство фабрики во Вьетнаме
Об этом сообщает BBC.
Новую фабрику построят, чтобы обеспечить удовлетворение растущего спроса в Азии. Этот проект станет второй фабрикой датской компании на континенте после открытия завода в Китае пять лет назад.
Строительство завода вблизи главного бизнес-центра страны - города Хошимина должно начаться в следующем году. Производство на фабрике планируется начать в 2024 году, что создаст до 4 тыс. рабочих мест в течение следующих 15 лет.
"Мы очень благодарны за поддержку вьетнамского правительства, которое помогло нам достичь наших амбиций построить нашу первую фабрику с нейтральным содержанием углерода", - заявил главный операционный директор Lego Карстен Расмуссен.
Это последняя разработка в десятилетней стратегии Lego по строительству заводов вблизи ключевых рынков, которая возникла после того, как компании по всему миру столкнулись с проблемами глобальных поставок во время пандемии COVID-19.
"Это обеспечивает гибкость быстрого реагирования на изменения местного потребительского спроса, сокращает цепь поставок и уменьшает влияние на окружающую среду от перевозок на большие расстояния", - заявили представители компании.
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