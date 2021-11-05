Во Вьетнаме от коронавируса ошибочно вакцинировали 18 младенцев
В столице Вьетнама Ханое медики случайно привили 18 младенцев вакциной от коронавируса
Об этом передает The Star.
"18 детей от двух до шести месяцев случайно привили препаратом Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.
Для обследования детей отправили в специальный госпиталь.
Врачи сообщают, что младенцы находятся в стабильном состоянии. Некоторые перенесли типичные реакции организма на коронавирусную вакцину: повышение температуры, покраснение и отек в месте укола.
Причина такой ошибки пока неизвестна. Ее изучением занимается Департамент здравоохранения в Ханое.
- Как сообщалось, В Канаде планируют прививать третьей дозой COVID-вакцины детей от 12 лет.
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