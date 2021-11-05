Во Вьетнаме от коронавируса ошибочно вакцинировали 18 младенцев

Об этом передает The Star.

"18 детей от двух до шести месяцев случайно привили препаратом Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.

Для обследования детей отправили в специальный госпиталь.



Врачи сообщают, что младенцы находятся в стабильном состоянии. Некоторые перенесли типичные реакции организма на коронавирусную вакцину: повышение температуры, покраснение и отек в месте укола.

Причина такой ошибки пока неизвестна. Ее изучением занимается Департамент здравоохранения в Ханое.