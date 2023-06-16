Во Вьетнаме "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинопрокат

Об этом сообщает Госкино Украины .

В пятницу, 16 июня, жители страны Вьетнам в юго-восточной Азии смогут увидеть украинский анимационный фильм о сказочном лесном существе.

"Молчьи путешествия продолжаются в Азии. Слышно, как наши герои говорят вьетнамской, и понимать, что нашу культуру и наши послания узнают на совсем другом уголке мира - невероятно увлекает", - написали в пресс-службе "Мавки" .

Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Это украинский 3D анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.

Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.

Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.

Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.

На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,

21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости.

Студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".

По состоянию на 13 июня "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрала 150 952 041 грн.