Во Пскове уничтожены четыре самолета ИЛ-76: Еспресо разобралось, какие российские аэродромы подверглись "хлопку" во время войны

30 августа на одном из российских аэропортов в Псковской области сгорели четыре транспортных самолета ИЛ-76. Еспресо напомнит о взрывах на российских аэродромах (а также на аэродромах во временно оккупированном Крыму и на территории Беларуси, где базируется российская воздушная военная техника), которые имели место в течение полномасштабной войны. Мы насчитали 17 вражеских аэродромов (12 – на территории России, 4 – во временно-оккупированном Крыму, 1 – в Беларуси).

Фото: коллаж Эспрессо

Фото: коллаж Эспрессо

25 февраля 2022 года, удар по аэродрому "Миллерово"

Один из первых "хлопков", посетивший военные аэродромы окупантов, произошел еще в начале полномасштабной войны. По неподтвержденной информации, 25 февраля украинский тактический ракетный комплекс "Точка У" отработал по военному аэродрому в Ростовской области.

Фото: соцсети

Было уничтожено не менее одного Су-30СМ, несколько российских военных якобы погибли.

1 марта 2022 года, повреждение Ил-76 в Ростовской области

Фото: mil.in.ua

В первый день весны 2022 года многие телеграм-каналы написали о том, что в районе военного аэродрома Таганрога Ростовской области произошел взрыв, в результате которого, вероятно, был поврежден военно-транспортный самолет Ил-76. По словам очевидцев, характер взрыва напоминал ракетный удар. Однако официальных комментариев по этому не было ни со стороны российских окупантов, ни со стороны ВСУ.

9 августа 2022 года, уничтожение самолетов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму

Фото: Reuters

9 августа после обеда близ Новофедоровки (недалеко от г. Саки) в оккупированном Крыму было уничтожено 9 вражеских истребителей. Прогремела серия взрывов на авиабазе "Саки". Позже военное руководство Украины подтвердило, что эти удары по военным базам в Крыму - работа наших Сил обороны.

Многие эксперты сообщали, что удар по Сакам был нанесен советским оружием, но модифицированным. Интересно, что после успешного удара, наблюдаемого на пляжах российскими туристами, было замечено, что многие из них начали выезжать из Крыма в Россию и был зафиксирован рекорд по пересечению автомобилями Крымского моста.

Фото: Planet Labs

В министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на аэродроме стала "детонация нескольких авиационных боеприпасов", причем никто якобы не пострадал и ничего не было уничтожено.

Отметим, что авиабаза "Саки" расположена в Сакском районе оккупированного Крыма. Ее захватили русские войска во время оккупации полуострова еще в 2014 году. На авиабазе развернули 43-й истребительный авиационный полк Воздушно-космических сил России.

Также добавим, что с лета прошлого года украинские Силы обороны регулярно производят "хлопок" на различных военных аэродромах россиян во вр.о. Крыму.

16 августа 2022 года, "хлопок" у аэродрома в Гвардейском, а 6 мая 2023 года - на авиабазе "Гвардейское"

16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы у российского аэродрома в Гвардейском. Он расположен всего в 13 километрах от Симферополя. Взрыв произошел на территории военного городка, вероятно, в казарме.

После оккупации полуострова, россияне разместили в Гвардейском 37-й смешанный авиаполк военно-воздушных сил и две эскадрильи: 12 Су-24М и 12 Су-25 СМ.

Отметим, что вблизи этого аэродрома не раз было громко. В частности, 20 июля и 2 августа этого года также фиксировались взрывы и публиковались фотографии дыма в небе.

1 октября 2022 года, взрывы возле Севастополя в аэропорту Бельбек

Фото: соцсети

1 октября в аэропорту Бельбек возле Севастополя произошел мощный "хлопок". В соцсетях появилось немало фото снятых отдыхающими, на которых видны столбы дыма над аэродромом. также сообщалось о серии взрывов. Однако оккупанты заявили , что причиной стал почему-то загоревшийся самолет.

Также "хлопок" на этом аэродроме был зафиксирован еще 7 марта этого года.

31 октября 2022 года, диверсия на "Веретье", где базируются ударные вертолеты

Фото: Нацгвардия Украины

В ночь на понедельник, 31 октября, в Псковской области РФ взорвались сразу два ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор". "Хлопок" посетил Веретье (или Остров-5) — военно-воздушную базу России в 7 километрах от города Остров, недалеко от латвийской границы и в 600 км от границы с Украиной. На аэродроме базируется 15-я бригада армейской авиации РФ, где были расположены на тот момент десятки вертолетов.

В ГУР подтвердили удар, написав, что были уничтожены два ударных вертолета, еще два существенно повреждены.

"В результате заминирования два российских ударных вертолета КА-52 "аллигатор" и один МИ-28Н полностью уничтожены", - написали украинские разведчики.

Изданию Север.Реалии (проект Радио Свобода) удалось узнать некоторые подробности инцидента.

"В моторных отсеках двух вертолетов произошли два взрыва, работали диверсанты… Кто-то проник на территорию части, сделал закладку какого-то вещества в двигателе отсеки двух вертолетов и совершил подрыв. Даже вспышки не было, взрывы были непосредственно внутри моторных отсеков", — сказал собеседник издания.

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал этот инцидент "одной из лучших диверсионных операций ГУР МО во время войны".

16 ноября 2022 года, хлопок на аэродроме в Джанкое

На аэродроме в Джанкое во временно аннексированном Крыму вечером 16 ноября раздались взрывы. Известно, что на аэродроме было около 80 единиц техники окупантов, среди них тактическая и стратегическая авиация.

"Знаем, что Чернобаевка уже не оккупирована, есть еще Чаплинка, которая уже в пределах досягаемости нашей артиллерии, поэтому аэродром Джанкой, вероятно, вместе с Мелитополем используется для вертолетов российских, которые совершают атаки и поддерживают сухопутные войска оккупантов, поэтому вероятно, что там действительно были "хлопки", - прокомментировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам Игната, хотя сам аэродром и его инфраструктура важны, важнейшей является расположенная там авиационная техника, которая "наносит большой вред".

"Кроме Джанкоя, еще пять аэродромов оккупанты используют в Крыму для дислокации своих самолетов", – добавил спикер.

30 августа этого года, недалеко от Джанкойского аэродрома также прозвучала серия мощных взрывов. Сообщалось о работе российской ПВО, якобы остановившей украинские беспилотники в 5 км от авиабазы.

5 декабря 2022 года, взрывы на аэродроме "Энгельс" и "Дягилево"

Фото: DEFENSE EXPRESS

Утром 5 декабря на двух российских аэродромах прогремели мощные взрывы. На аэродроме базирования стратегической авиации в Энгельсе в Саратовской области в результате удара БПЛА были повреждены два ракетоносца Ту-95. Именно эти самолеты активно используются для пусков ракет по территории Украины. Погибли трое находившихся на аэродроме российских военнослужащих, еще четверо – получили ранения. А на аэродроме "Дягилево" Рязанской области повреждение получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. Интересно, что под крылом Ту-22М3 была ракета Х-22, которая в то утро так и не улетела бомбить Украину.

Фото: соцсети

Впоследствии с российской авиабазы "Дягилево" под Рязанью исчезли 9 дальних сверхзвуковых бомбардировщиков. Также исчез Ту-22М3, который был поврежден при ударе по авиабазе Воздушно-космических сил РФ. Вероятно, их перебазировали на другие аэродромы.

Ряд изданий написали, что по аэродромам базирования стратегической авиации ударили с помощью модифицированного советского БПЛА Ту-141 "Стриж".

"Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного", – сказал один из сотрудников украинского правительства изданию Politico.

Военный эксперт Иван Киричевский сообщил Еспресо, что российские военные базы и аэродромы очень уязвимы, поскольку россияне активно используют ракеты от систем ПВО С-300 и С-400 для ударов по Украине.

Фото: Getty Images

26 декабря вблизи российского аэродрома "Энгельс" снова раздавались взрывы. В городе тогда объявляли воздушную тревогу. Издание Baza сообщило, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. Погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы. О поврежденных самолетах информации не было.

Российские власти сообщали об акте украинского беспилотника, который якобы был сбит.

26 февраля 2023 года, взрывы на аэродроме Мачулищи (Беларусь)

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника. Атаку совершили двумя дронами белорусские партизаны.

Белорусская оппозиция рассказала, что две недели вела разведку на аэродроме в Мачулищах и обнародовала видео, где дрон партизан сел на радиолокационную станцию самолета А-50У. Отмечают, что при атаке на российский самолет-разведчик использовали два дрона производства DJI. Их специально переделали в дроны-камикадзе. Каждый из них переносил заряд в 200 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Также дроны имели груз для дополнительного поражения. Речь идет о металлических пулях, количество которых составляет по 200 штук на каждый дрон.

ДРЛО А-50 – самый дорогой самолет ВКС РФ. Он оценивается в $330 млн. Но модернизированные версии стоят значительно дороже и цена может достигать $500 млн.

3 мая 2023 года, БПЛА атаковали аэродром "Сеща"

Фото: из открытых источников

Ночью 3 мая был атакован аэродром "Сеща" в Брянской области РФ. Ряд телеграмм-каналов написали, что для атаки использовали 5 БПЛА, два из них вроде бы были уничтожены из стрелкового оружия, еще два – взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник не обнаружили. Повреждение получил Ан-124, который уже не эксплуатируется. С этого аэродрома оккупанты запускали беспилотники Shahed.

До начала полномасштабной войны этот аэродром служил преимущественно для транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124-100 (Руслан). Однако уже за месяц до начала вторжения России в Украину на нем стали появляться бомбардировщики и истребители. В частности, бомбардировщики Су-34, которые в дальнейшем бомбили города Украины, в частности Чернигов.

2 июля 2023 года, "хлопок" рядом с аэродромом в Краснодарском крае

Фото: Mash

В воскресенье, 2 июля, в Краснодарском крае РФ раздался взрыв у военного аэродрома, с которого оккупанты совершают пуски иранских дронов-камикадзе Shahed. Там образовалась воронка диаметром 10 метров, фото которой распространилось по соцсетям.

Росмедиа написали тогда, что система ПВО якобы сбила ракету, которая якобы пыталась атаковать склад топливных материалов на территории военного аэродрома.

Следует отметить, что от военного аэродрома до ближайших позиций Сил обороны Украины не менее 250 километров. Российская сторона не уточняет, какой тип вооружения применялся для удара по Краснодарскому краю.

19 августа 2023 года, уничтожение двух Ту-22м на военном аэродроме "Сольцы"

Фото: gettyimages

19 августа беспилотник попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России, что в 860 км от Киева. В минобороны РФ обвинили Украину в ударе. По информации украинской разведки, были уничтожены два стратегических вражеских бомбардировщика Ту-22м, еще два самолета повреждены. Разведка Британии предположила , что атаку дронами по аэродрому "Сольцы" совершали с территории РФ.

Фото: соцсети

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что после удара по авиабазе, российские оккупанты начали передислокацию нескольких бортов Ту-22м3 на "Оленью".

21 августа 2023 года, хлопок на аэродроме "Шайковка"

Утром 21 августа был атакован аэродром "Шайковка" в Калужской области, где уничтожили и вывели из строя по меньшей мере один бомбардировщик, вроде бы уже не используемый.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что атаку дрона совершили люди из центральной России, выполнявшие задачи в координации с ГУР.

"Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи собственно, в том числе и на территории государства агрессора.", – сказал Юсов.

Аэродром "Шайковка" используется для базирования самолетов дальней авиации Ту-22М3, применяемых в войне, и именно оттуда 15 августа оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты Х-22 по Украине.

27 августа 2023 года СБУ атаковала дронами аэродром в Курске.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Утром воскресенья, 27 августа, в СБУ сообщили , что контрразведка атаковала военный аэродром в Курске 16 дронами-камикадзе. Отмечается, что военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ атаковала аэродром, где размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов. Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также были поражены радары комплекса С-300 и два "Панциря".

СБУ отметила, что почти все дроны достигли своих целей, российская ПВО сбила всего 3 из них.

"Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, "хлопок" получился впечатляющим. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Российские пропагандисты написали, что атаку совершили якобы австралийскими беспилотниками "SYPAQ", которые могут нести 4-5 килограмм груза в варианте камикадзе.

28 августа 2023 года, БПЛА атаковали военный аэродром в Брянской области

В ночь на понедельник, 28 августа, беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области РФ. По предварительной информации, со стороны Украины было запущено три дрона-камикадзе.

"ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Брянской области", – говорится в сообщении Telegram-канал Baza.

Все беспилотники, якобы, были уничтожены силами ПВО. В результате падения обломков на территории аэродрома вспыхнула трава. Пострадавших нет. Военная техника также якобы не пострадала.

30 августа 2023 года, повреждение четырех Ил-76 на аэродроме в Пскове

Фото: соцсети

В ночь на 30 августа в районе псковского аэродрома "Кресты" раздались взрывы. В результате атаки беспилотников повреждены четыре тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что Псков атаковали не менее 10 неизвестных БПЛА. Местные власти заявили о работе ПВО.

Аэродром "Кресты" является аэропортом совместного базирования как гражданских, так и военных самолетов. Там дислоцируется 334-й военно-транспортный полк РФ.

30 августа представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Бабели" подтвердил уничтожение четырех транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки на Псков. В настоящее время устанавливают, сколько самолетов повреждено.

Читайте также: В Крыму могли впервые удачно применить "Нептун" для ударов по объектам РФ. Колонка Сергея Згурца