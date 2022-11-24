Во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности из-за погоды

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

"24 ноября ночью и утром в западных и северных областях гололедица, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

И уровень опасности объявлен в следующих областях: Сумская; Черниговская; Киевская; Житомирская; Ровенская; Волынская; Хмельницкая; Тернопольская; Львовская; Черновицкая; Ивано-Франковская; Закарпатская.

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