Во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности из-за погоды
Сегодня, 24 ноября, во многих областях на западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
"24 ноября ночью и утром в западных и северных областях гололедица, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
И уровень опасности объявлен в следующих областях: Сумская; Черниговская; Киевская; Житомирская; Ровенская; Волынская; Хмельницкая; Тернопольская; Львовская; Черновицкая; Ивано-Франковская; Закарпатская.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.73
Покупка 39.73Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное