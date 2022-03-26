Во Львовскую область доставлено 30 тыс. упаковок кровоостанавливающих препаратов для воинов. Это годовой запас армии Польши, - Николай Княжицкий
В субботу, 26 марта 2022, благодаря волонтерам Украина получила большую партию лекарств и технику для военных, а также необходимые беженцам вещи
Об этом сообщает народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .
"Львовщина. Граница... Доставили в Украину две скорые помощи, пикап для армии, 30 тысяч упаковок кровоостанавливающих лекарств для воинов (это годовой запас польской армии), памперсы и другие детские товары для переселенцев во Львов и Ивано-Франковск", - отметил политик.
"Спасибо за искреннее служение председателю секретариата "ЕС" в Ивано-Франковской области Юрию Глинскому, Сергею Басарабу, Владимиру Федоришину, генеральному директору Коломыйского госпиталя ветеранов войны, друзьям-волонтерам из США, Польши и Германии", - добавил Княжицкий.
"Весь мир помогает нам, а каждый из нас работает на победу", - подчеркнул Николай Княжицкий.
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