Во Львовскую область доставлено 30 тыс. упаковок кровоостанавливающих препаратов для воинов. Это годовой запас армии Польши, - Николай Княжицкий

Об этом сообщает народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .



"Львовщина. Граница... Доставили в Украину две скорые помощи, пикап для армии, 30 тысяч упаковок кровоостанавливающих лекарств для воинов (это годовой запас польской армии), памперсы и другие детские товары для переселенцев во Львов и Ивано-Франковск", - отметил политик.



"Спасибо за искреннее служение председателю секретариата "ЕС" в Ивано-Франковской области Юрию Глинскому, Сергею Басарабу, Владимиру Федоришину, генеральному директору Коломыйского госпиталя ветеранов войны, друзьям-волонтерам из США, Польши и Германии", - добавил Княжицкий.



"Весь мир помогает нам, а каждый из нас работает на победу", - подчеркнул Николай Княжицкий.





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