Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали – впоследствии. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", - написал в телеграмм руководитель Львовщины.