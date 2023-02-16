Во Львовской области во время воздушной тревоги враг попал в объект критической инфраструктуры
Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области – обошлось без жертв
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали – впоследствии. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", - написал в телеграмм руководитель Львовщины.
- Напомним, в ночь на 16 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: работало ПВО. Вероятно, была ракетная угроза.
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