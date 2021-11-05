Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca
На Львовщине 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca утилизируют по причине окончания срока годности
Об этом сообщает Укринформ.
"К нам эта (вакцина, – ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, далее ее передадут на централизованные склады, где утилизируют" , – сказал директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.
Он отметил, что в области достаточно вакцин и проблем с ее поставкой нет. Самой популярной среди населения является Pfizer, за ней Coronavac, реже выбирают AstraZeneca.
Двумя дозами провакцинировано уже 23%.
"Ежедневно вакцинируется от 18 до 22 тыс. населения области", - добавил врач.
- Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда украинцам будет доступна бустерная доза вакцины против COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.06
Покупка 26.06Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное