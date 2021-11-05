Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает Укринформ.

"К нам эта (вакцина, – ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, далее ее передадут на централизованные склады, где утилизируют" , – сказал директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

Он отметил, что в области достаточно вакцин и проблем с ее поставкой нет. Самой популярной среди населения является Pfizer, за ней Coronavac, реже выбирают AstraZeneca.

Двумя дозами провакцинировано уже 23%.

"Ежедневно вакцинируется от 18 до 22 тыс. населения области", - добавил врач.