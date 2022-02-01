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Главная Криминал Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые похитили из бюджета более 6 млн на реконструкции мусорного полигона и сорвали международный проект под эгидой ЕБРР

Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые похитили из бюджета более 6 млн на реконструкции мусорного полигона и сорвали международный проект под эгидой ЕБРР

1 февраля, 2022 вторник
16:10
Криминал сбу

СБУ разоблачила должностных лиц Львовского горсовета, которые присвоили бюджетные деньги на реконструкции мусорного полигона во Львовской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ Львовщины.

Злоумышленники присвоили более 6 млн грн, выделенных на реконструкцию местного мусорного полигона во Львовской области.

Проект выполнялся в рамках программы международной помощи за инвестиционные средства Европейского банка реконструкции и развития и предусматривал финансирование на десятки млн грн.

Следствие выяснило, что в августе - октябре 2018 года руководитель Львовского коммунального предприятия перечислил на счет подрядной организации 5,49 млн грн авансовых платежей. В то же время подрядчик получил за якобы выполненные работы 740 тыс. грн без подтверждающих документов и составленных актов приемки выполненных работ.

По договору подрядчик должен был реконструировать мусорный полигон до конца 2018 года. Однако он направил деньги на счет "компаний-прокладок", где они оседали. Реконструкция начата не была.

В ходе проведенного аудита и инициированной СБУ судебной экономической экспертизы подтверждено нанесение ущерба громаде Львовщины на общую сумму 740 тыс. грн. Также продолжается расследование для подтверждения нанесения ущерба на сумму 5,49 млн грн.

Срыв проекта при поддержке ЕБРР нанес ущерб международному имиджу Украины как надежному партнеру.

В ходе шести обысков в офисах дельцов, административных помещениях Львовского городского совета и по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Экс-директору коммунального предприятия Львовского горсовета сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению причастности должностных лиц Львовского городского совета к противоправной схеме. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

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