Во Львове заработает центр поддержки переселенцев

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В центре будут помогать в поиске работы, а также давать юридические консультации.

Координировать работу центра будут Елена Голышева и Наталья Бунда.

Первый день Центр будет работать в пилотном режиме. График работы сегодня 10:00-20:00. Адрес – ул. Князя Романа, 6 (Радио Гараж).

Напомним, ранее во Львовской ОГА рассказали, как выглядит алгоритм действий для украинцев, прибывших из зоны военных действий на Львовщину.

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