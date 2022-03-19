Во Львове заработает центр поддержки переселенцев
Сегодня, 19 марта, во Львове заработает Центр поддержки вынужденно перемещенных украинцев
Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
В центре будут помогать в поиске работы, а также давать юридические консультации.
Координировать работу центра будут Елена Голышева и Наталья Бунда.
Первый день Центр будет работать в пилотном режиме. График работы сегодня 10:00-20:00. Адрес – ул. Князя Романа, 6 (Радио Гараж).
- Напомним, ранее во Львовской ОГА рассказали, как выглядит алгоритм действий для украинцев, прибывших из зоны военных действий на Львовщину.
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