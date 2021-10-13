Во Львове задержали гражданина Турции, который находится в международном розыске
Контрразведчики СБУ обнаружили и задержали гражданина Турции, который находится в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Во Львове сотрудники СБУ разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, соединенного с угрозами жизни работнику правоохранительного органа указанной страны (разбой, совершенный группой лиц, с угрозой жизни и здоровью сотрудника полиции Турции с использованием огнестрельного оружия).
По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности.
Сейчас Галицким районным судом иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции его в Турцию.
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