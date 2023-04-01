Об этом сообщил в пятницу, 31 марта, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Взорвалась граната на ул. Замарстыновской 150, есть пострадавшие один человек, также один человек погиб. На месте работают все соответствующие службы", - пишет депутат ЛГС.

В сообщении отмечено, что взрыв произошел в 23:10.

Местные паблики пишут, что инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки.

Сообщений от главы ОВА, мэра города или соответствующих служб пока нет.

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