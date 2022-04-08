Во Львове возле здания бывшего Генконсульства РФ провели флешмоб, чтобы привлечь мир к преступлениям россиян в Украине
Львовяне провели флешмоб возле здания бывшего Генконсульства Российской Федерации, чтобы привлечь внимание мира к преступлениям российских военных в Украине
Об этом сообщает "Суспильне".
По предварительной информации, львовяне провели акцию протеста под зданием бывшего Генконсульства РФ.
Для мероприятия активисты принесли бытовую технику и разные личные вещи.
Целью акции было привлечение внимания к мародерской деятельности военных российской армии, которую они ведут на территории Украины.
В ходе флешмоба львовяне разложили вещи перед входом в бывшее консульство и облили все кроваво-красной краской.
"Эта инсталляция о мародерах, российской армии. Мы чувствуем боль от происходящего. Эти предметы – это то, что мы услышали в перехваченных разговорах между российскими солдатами и их женами. Это то, что они "заказывали" привезти к себе домой" , – комментирует организатор акции Ляна Мыцько.Акция продолжалась около 20 минут.
Инсталляцию оставили у входа в консульство.
- Напомним, что 6 апреля в Литве прошел перформанс-протест против преступных действий путинской армии на территории Украины.
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