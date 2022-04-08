Во Львове возле здания бывшего Генконсульства РФ провели флешмоб, чтобы привлечь мир к преступлениям россиян в Украине

Об этом сообщает "Суспильне".



По предварительной информации, львовяне провели акцию протеста под зданием бывшего Генконсульства РФ.

Для мероприятия активисты принесли бытовую технику и разные личные вещи.

Целью акции было привлечение внимания к мародерской деятельности военных российской армии, которую они ведут на территории Украины.

В ходе флешмоба львовяне разложили вещи перед входом в бывшее консульство и облили все кроваво-красной краской.

"Эта инсталляция о мародерах, российской армии. Мы чувствуем боль от происходящего. Эти предметы – это то, что мы услышали в перехваченных разговорах между российскими солдатами и их женами. Это то, что они "заказывали" привезти к себе домой" , – комментирует организатор акции Ляна Мыцько.

Напомним, что 6 апреля в Литве прошел перформанс-протест против преступных действий путинской армии на территории Украины.

Акция продолжалась около 20 минут.Инсталляцию оставили у входа в консульство.