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Главная война с Россией Российская авиация нанесла ракетный удар по Львовщине с территории Беларуси. Работало ПВО. Взрывы подтверждены в районе Яворивского полигона
Обновлено

Российская авиация нанесла ракетный удар по Львовщине с территории Беларуси. Работало ПВО. Взрывы подтверждены в районе Яворивского полигона

17 мая, 2022 вторник
00:53
война с Россией

Во Львовской области прогремели несколько взрывов сразу после объявления воздушной тревоги

О взрывах в городе написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Во Львове было слышно несколько взрывов. Все оставайтесь в укрытиях", - отметил городской голова.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич добавляет, что по ракетам работает ПВО:

"Во Львовской области слышны взрывы, сохраняем спокойствие и находимся в укрытиях. В области работают ПВО Украины".

Глава Львовщины Максим Козицкий пока воздерживается от комментариев, только просит сохранять спокойствие и не распространять фото и видео:

"Жители Львовщины, сохраняйте спокойствие. Не снимайте ничего на видео, не фотографируйте и не распространяйте предположений с непроверенных телеграмм-каналов и групп. Ждите официальной информации. Как только можно будет, я ее обнародую".

Впоследствии глава Львовской ОВА добавил: "По предварительной информации, сработала наша система ПВО. Данные уточняются".

Мэр Новояворовска Владимир Мацелюх сообщил , что ракетный удар нанесен по территории его общины: "В нашей общине снова раздаются взрывы. Пока не могу сообщить, где именно они были, но они раздаются. Поэтому прошу сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях".

Андрей Садовый позже уточнил, что ни одна из ракет не попала на территорию города:

"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром дадим более точную информацию".

Белорусский оппозиционный телеграмм канал "Белорусские Гаюн" предположил, что запуск ракет был произведен с территории Беларуси с взлетевших с аэродрома в Барановичах самолетов.

"00:27 Барановичи. Взлет двух истребителей. Подтверждение пришло с задержкой, потому такая пауза", - шлось в сообщении.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что работала ПВО, но есть попадание и на территорию Яворивского полигона вблизи границы с Польшей: "Спасибо ПВО за работу! Снова обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей. Больше информации утром".

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Россия
ракета
война
новости Львовщины
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