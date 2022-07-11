Во Львове волонтеры будут продавать на аукционе картины, чтобы помочь ВСУ
Общественная организация "Помоги фронту" проведет благотворительный вечер, на котором помочь защитникам Украины можно будет, приобретя произведение искусства
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Во время благотворительного вечера будут продавать произведения искусства украинских художников (в основном картины) на классическом и тихом (лоты подаются в письменном виде на протяжении вечера) аукционах. Цель – собрать деньги, чтобы закупить для воинов приборы ночного видения.
"Приборы ночного видения – это глаза, очень нужные и разведчикам, и мобильным группам, и медикам во время эвакуации", – говорится в анонсе происшествия.
Особыми гостями вечера станет вокальная формация "Пиккардийская терция". Чтобы получить приглашение, нужно заполнить специальную гугл-форму . Сам вечер состоится 16 июля во львовском Bankhotel (ул. Ноябрьского Чина, 8) с 17.00 до 19.00.
"Скажем откровенно – будет интересно. Украинские художники не только талантливы, но и щедры, но радостно откликнулись на нашу просьбу поддержать воинов. Любуемся этими картинами уже много дней, и с нетерпением ждем, когда ими сможете полюбоваться и вы", – пишут организаторы.
- Напомним, выпускник Оксфордского университета из Черновцов собрал полтора млн грн для украинцев – как военных, так и гражданских.
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