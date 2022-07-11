Во Львове волонтеры будут продавать на аукционе картины, чтобы помочь ВСУ

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Во время благотворительного вечера будут продавать произведения искусства украинских художников (в основном картины) на классическом и тихом (лоты подаются в письменном виде на протяжении вечера) аукционах. Цель – собрать деньги, чтобы закупить для воинов приборы ночного видения.

"Приборы ночного видения – это глаза, очень нужные и разведчикам, и мобильным группам, и медикам во время эвакуации", – говорится в анонсе происшествия.

Особыми гостями вечера станет вокальная формация "Пиккардийская терция". Чтобы получить приглашение, нужно заполнить специальную гугл-форму . Сам вечер состоится 16 июля во львовском Bankhotel (ул. Ноябрьского Чина, 8) с 17.00 до 19.00.

"Скажем откровенно – будет интересно. Украинские художники не только талантливы, но и щедры, но радостно откликнулись на нашу просьбу поддержать воинов. Любуемся этими картинами уже много дней, и с нетерпением ждем, когда ими сможете полюбоваться и вы", – пишут организаторы.

Напомним, выпускник Оксфордского университета из Черновцов собрал полтора млн грн для украинцев – как военных, так и гражданских.

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