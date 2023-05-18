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Во Львове создадут центр свободы и демократии

18 мая, 2023 четверг
14:27
Новости

Об этом говорится во Львовской декларации, которую подписали на 9-м международном форуме "Европа со взглядом в Будущее"

Польские и украинские парламентарии, политики, художники, правозащитники, религиоведы, ученые поддержали необходимость институционального развития гражданского общества, его движение к членству в украинских структурах и созданию института демократического гражданского общества - Центра Свободы и Демократии во Львове.

“Идея создать во Львове Центр свободы и демократии родилась в Гданьске, в Европейском центре солидарности. Я был под впечатлением как от самого места, так и от коллектива под руководством моего друга Базилия Керского. Мы с ним много говорили об опыте работы Центра, подобных центрах в Европе, деятельность которых объединяет пропаганду свободы, демократии и европейских ценностей. И совместно отметили, что в этой европейской сети пробел, потому что отсутствует Украина”, - сказал один из подписантов документа Николай Княжицкий, народный депутат Украины и сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша.

Он считает символичным создание такого центра во Львове, ведь традиция города стоит на перекрестке цивилизаций, культур, религий и народов. По мнению Княжицкого, Львов стал эталоном европейскости Украины и естественного характера нашей интеграции с ЕС и НАТО. В Декларации указано, что Центр должен стать платформой для создания свободных, неполитических интеллектуальных платформ для исследования общественных процессов, укрепления и распространения базовых общественных ценностей, поддержки и развития институтов гражданского общества и независимых СМИ, содействия демократическим движениям в странах с авторитарными режимами.

"Центр свободы и демократии должен стать важной точкой на карте европейских культурных институций, наравне с такими признанными институтами, как Европейский Центр Солидарности в Гданьске", - считают подписанты.

Кроме того, в документе декларируется, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского Союза, а экономическое, инфраструктурное и культурное восстановление нашей страны должно произойти с помощью Западных государств. Кроме того, в декларации говорится, что возрождению российского империализма способствовало безразличие к региону Восточной Европы и Западные демократии должны признать, что экономические приоритеты не могут оправдывать экономическое сотрудничество со странами, угрожающими мировой безопасности.

Мир
Польша
политика
Николай Княжицкий
Львов
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